محافظ بغداد يتحدث عن إجراءات لتخفيض سعر أمبير المولدات الأهلية

2021/07/03 | 18:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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طالب محافظ بغداد، محمد جابر العطا، اليوم السبت، بمنح اصحاب المولدات حصة وقودية مجانية لأصحاب المولدات في الأشهر الحالية، مقابل تخفيض سعر الامبير.

وقال العطا، في بيان صحفي، إنه “يجب دعم أصحاب المولدات ممن لديهم حصة وقودية او غيرهم، لاسيما في ظل الأشهر الحالية التي ترتفع بها درجات الحرارة، وهي أشهر طوارئ، لافتا إلى أن مجلس محافظة بغداد في السنوات السابقة كان يخصص حصة وقودية مجانية لأصحاب المولدات، تم قطعها من قبل وزارة النفط”.

وشدد العطا، على “ضرورة تفعيل الردع القانوني وتطبيق القانون ومحاسبة المخالفين لضوابط التشغيل، كذلك مساعدتهم في توزيع الكهرباء بصورة صحيحة”.

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