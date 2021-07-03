اكتشاف ميكروبات في أمعاء البقر قادرة على تحليل البلاستيك

2021/07/03 | 18:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت دراسة نمساوية جديدة، أن الميكروبات الموجودة في أمعاء الأبقار يمكنها تحليل وتكسير البلاستيك تماما، وهو ما يوفر طريقة طبيعية مستدامة للمساعدة في تقليل النفايات، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.ونقلت الصحيفة عن الخبراء في جامعة الموارد الطبيعية وعلوم الحياة في النمسا، قولهم، إن ”هذه البكتيريا قد تكون مفيدة لأنها تكسر الجزئيات بطريقة طبيعة“.[…]

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