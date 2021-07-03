الحشد يطلق حملة كبرى للقضاء على أزمة المياه في مناطق جنوب شرق بغداد

2021/07/03 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

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🟥 الحشد الشعبي يطلق حملة كبرى للقضاء على أزمة المياه في مناطق جنوب شرق بغداد

🔷 أعلن المعاون التنفيذي لرئيس اركان هيئة #الحشد_الشعبي نعمة الكوفي، عن إطلاق حملة كبرى لإيصال مياه الشرب الى مناطق #جنوب_شرق_العاصمة_بغداد ، مبينا أن الحملة ستكون عبر طريقتين.

🔷 إن “مشكلة المياه في مناطق جنوب شرق العاصمة بغداد وتحديدا #النهروان و #جسر_ديالى وغيرها من المناطق تكمن بضياع كميات المياه الواصلة الى محطات التصفية”.

🔷 وأضاف، أن “الكمية المخصصة للنهروان من المياه تبلغ #4000 متر مكعب ولكن لا يصل من الكمية سوى 500 متر مكعب، الأمر الذي ينعكس سلبا على تجهيز الأهالي بالمياه، إذ تبلغ فترة الانقطاع #14_يوما ، فيما لا تصل المياه اطلاقا لبعض المناطق البعيدة”.

🔷 واوضح الكوفي، أنه ” بعد المناشدات من قبل #الأهالي و #محافظ_بغداد و #السكان المحليين، وضعنا خطة عمل لحل الأزمة عبر طريقتين: الأولى بإيصال الماء عبر الصهاريج والطريقة الثانية بإصلاح الانابيب وصيانتها”، مبينا أنه “قمنا بربط أنبوب ناقل للمجمع النفطي سعته 3550 مترا مكعبا في الساعة مع أنبوب النهروان ورفعنا الإنتاجية الى 2000 متر مكعب في الساعة وسنصل قريبا الى 4000 متر في الساعة لتكون الحصة كافية لأهالي النهروان”.

#مديرية_الإعلام

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