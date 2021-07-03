"كحرب العصابات".. الدفاع النيابية تحدّد أسباب استمرار قصف مطار بغداد والمنطقة الخضراء

2021/07/03 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم السبت، ان عمليات استهداف المنطقة الخضراء ومطار بغداد ستستمر لعدم قدرة أي قوة عسكرية على ايقافها، عازية الامر الى وجود ثغرات في المناطق المحيطة بمطار بغداد.

وقال عضو لجنة الامن كاطع الركابي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "استهداف مطار بغداد سيستمر ولا يمكن لأي قوة عسكرية ان تمنع تكرار هذه الاستهدافات".

وأضاف ان "الامر يعود لعدم سد الثغرات في المناطق المحيطة بمطار بغداد او حتى تلك الثغرات بالمنطقة الخضراء مما يعني ان عملية الضرب قد تعود مرة اخرى لهذا المرفق الحيوي"، مشيرا الى ان "القوات الامنية مطالبة باتخاذ الخطوات اللازمة لإيقاف الطائرات المسيرة او الصواريخ التي تطلق على منطقتي مطار بغداد والخضراء ولا سيما ان العمليات التي تستهدف بها هذه الاماكن كحرب العصابات".

وأوضح الركابي انه "بدقيقتين او أكثر بقليل يتم قصف المكان المراد استهدافه ومن ثم يهرب الجناة كون الاماكن المحيطة مفتوحة ويسهل عليهم الضرب والهروب".

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت، أمس الجمعة، احباط عملية استهداف لمطار بغداد الدولي غربي العاصمة بغداد.

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