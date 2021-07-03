غرق عشرات المهاجرين وإنقاذ آخرين قبالة سواحل تونس

2021/07/03 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

لقي ما لا يقل عن 43 مهاجرا حتفهم إثر غرق سفينة قبالة سواحل تونس، أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا، بينما تم إنقاذ 84 آخرين، حسبما أعلن الهلال الأحمر التونسي السبت.

وكان القارب قد انطلق من مدينة زوارة الساحلية شمال غربي ليبيا، ويحمل نحو 127 مهاجرا من مصر والسودان وإريتريا وبنغلاديش، حسب المنظمة الإنسانية التونسية.

وخلال الأشهر الأخيرة وقعت عدة حوادث غرق قبالة الساحل التونسي، مع زيادة في وتيرة محاولات العبور من تونس وليبيا إلى أوروبا عبر إيطاليا مع تحسن الطقس.

وقال المسؤول بالهلال الأحمر التونسي، منجي سليم، إن "البحرية أنقذت 84 مهاجرا بينما غرق 43 آخرون في القارب، الذي انطلق من مدينة زوارة الليبية باتجاه أوروبا".

وقام مئات الآلاف من الأشخاص بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط في السنوات الأخيرة، حيث يفر الكثير منهم من الصراعات والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط.

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