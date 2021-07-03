اجراء ممارسة افتراضية لإطفاء حريق في ميناء خور الزبير التخصصي

2021/07/03 | 18:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألبصرة / نينا/ اجرت الشركة العامة لموانئ العراق احدى تشكيلات وزارة النقل ممارسة افتراضية لاطفاء حريق اندلع في إحدى الناقلات على رصيف رقم ( 2 ) في ميناء خور الزبير التخصصي.وقال المدير العام للشركة فرحان محيسن الفرطوسي في بيان : ان إدارة الشركة تعمل على تطبيق متطلبات المنظمة الدولية لتأمين جميع موانئ الشركة من حيث سلامة الارواح والسفن والناقلات خصوصا الموانئ التي تعمل على استيراد وتصدير المشتقات النفطية .من جانبه بين ربان مرفأ اول حيدر فاخر ناصر مدير ميناء خور الزبير التخصصي جرت الممارسة الافتراضية لمنظومة الإطفاء والسلامة المهنية على رصيف رقم ( 2 ) لحماية الناقلات والأرصفة مؤكدا ، أن المنظومة تعمل بكفاءة عالية .وتابع ناصر ، ان دوائر اطفاء الموانئ وساحبات الملاحة البحرية وفريق مكافحة التلوث شاركت بالممارسة التي حضرها عدد من مديري الموانئ والاقسام وجهات حكومية وأمنية ./ انتهى

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