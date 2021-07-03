القبض على /3/ من المتاجرين بالمواد المخدرة في الديوانية

2021/07/03 | 18:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية / نينا/ القت مفارز من شرطة محافظة الديوانية القبض على /3/ اشخاص من تجار المواد المخدرة .وقال مصدر في اعلام شرطة محافظة الديوانية " ان قوة من قسم مكافحة المخدرات القت القبض على متهم في الحي العسكري وعثرت بحوزته على /270/ غم من مادة الترياك المخدرة و/1750/ قرصا مخدرا وبمختلف الانواع وميزان الكتروني.واضاف " كما القت مفارز من نقطتي تفتيش الشامية وعفك على شخصين اخرين وضبطت معهما على كميات من مادة الكريستال والحبوب المخدرة وادوات تستخدم للشم / انتهى

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