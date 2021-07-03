2021/07/03 | 18:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طالب محافظ بغداد، محمد جابر العطا، السبت، بمنح اصحاب المولدات الأهلية حصة وقودية مجانية في الأشهر الحالية، مقابل تخفيض سعر الامبير.وقال العطا في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “يجب دعم أصحاب المولدات ممن لديهم حصة وقودية او غيرهم، لاسيما في ظل الأشهر الحالية التي ترتفع بها درجات الحرارة، وهي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ بغداد يطالب بمنح اصحاب المولدات الأهلية حصة وقودية مجانية في الأشهر الحالية first appeared on النور نيوز.

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