الكاظمي يترأس اجتماعا لخلية الأزمة الطارئة ويخرج بعدد من التوصيات

2021/07/03 | 19:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الإجتماع الاول لخلية الازمة الطارئة لمعالجة وضع الكهرباء، حيث خرج الاجتماع بعدد من التوصيات العاجلة التي انطوت على معالجات فنية آنية.

ووجه الكاظمي وزارة المالية والوزارات الاخرى بتوفير كل التسهيلات لمعالجة الاشكالات التي تعاني منها وزارة الكهرباء، الى جانب تقديم خطة عمل طارئة للمعالجات كي لا تؤثر على تجهيز المواطنين بالكهرباء، كما تمت مناقشة حماية ابراج الطاقة الكهربائية من استهدافات المخربين والارهابيين، حيث قدمت قيادة العمليات المشتركة تقريرا عن اجراءاتها لحماية الابراج الكهربائية، وشدد رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد على بذل اقصى الجهود لتعزيز الحماية لابراج الطاقة.

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