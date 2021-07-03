2021/07/03 | 19:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجازت قاضية بالمحكمة العليا البرازيلية إجراء تحقيق جنائي في استجابة الرئيس، جايير بولسونارو، لمزاعم فساد محتمل داخل وزارة الصحة يتعلق بصفقة لقاح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة العليا البرازيلية تمنح الضوء الأخضر لاستجواب الرئيس) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة العليا البرازيلية تمنح الضوء الأخضر لاستجواب الرئيس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).