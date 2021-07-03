الحشد الشعبي: اطلاق حملة للقضاء على أزمة المياه في مناطق جنوب شرق بغداد

2021/07/03 | 19:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن المعاون التنفيذي لرئيس اركان هيئة الحشد الشعبي، نعمة الكوفي، اليوم السبت، عن إطلاق حملة كبرى لإيصال مياه الشرب الى مناطق جنوب شرق العاصمة بغداد، مبينا أن الحملة ستكون عبر طريقتين.وقال الكوفي في بيان، ان “مشكلة المياه في مناطق جنوب شرق العاصمة بغداد وتحديدا النهروان و جسر ديالى وغيرها من المناطق تكمن بضياع […]

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