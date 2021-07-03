استهداف جديد لأبراج الطاقة الكهربائية في نينوى

2021/07/03 | 19:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

وزارة الكهرباء: عمل تخريبي يستهدف خطي

نقل الطاقة الكهربائية (اربيل غازية

مخمور) و(اربيل غازية قرة جوخ )جهد ١٣٢

ك.ف المغذية لقضاء مخمور في محافظة

نينوى.

نينوى – إعلام وزارة الكهرباء

السبت ٣ تمو

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