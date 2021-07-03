خلال اجتماعه بالمحافظين.. الكاظمي: كل خطوة لحل مشكلة الكهرباء بالعراق تتطلب سنوات

2021/07/03 | 19:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي

يعقد اجتماعا طارئا مع المحافظين بحضور

خلية ازمة معالجة الكهرباء، وجاء في

حديثه:

قبل يومين حدثت توقفات وانقطاعات اكبر

من المعدل المعروف في منظومات الطاقة

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