2021/07/03 | 19:16 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يطرح جملة اسئلة بشأن تردي الكهرباء ويؤكد: اتخذنا قرارات تأسيسية سأتحمل مسؤوليتها شخصياً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/03 | 19:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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