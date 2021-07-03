استشهاد متظاهر اثناء فض احتجاجات امام مقر قائم مقامية قضاء قلعة صالح

2021/07/03 | 19:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استشهد متظاهر في قضاء قلعة صالح جنوبي ميسان اثناء فض تظاهرت أمام مقر قائم مقامية القضاء منددة بتردي تجهيز الكهرباء.

وذكر ناشطون أن متظاهرا استشهد وأُصيب آخرون عندما فتحت قوات الأمن النيران صوب مجموعة من الأشخاص خرجوا محتجين بسبب انقطاع الكهرباء في قلعة صالح، في حين قالت قيادة شرطة ميسان انها فتحت تحقيقا في الحادث.

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