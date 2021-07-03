2021/07/03 | 19:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماعا طارئا مع المحافظين بحضور خلية ازمة معالجة الكهرباء.وقال الكاظمي خلال الاجتماع: “قبل يومين حدثت توقفات وانقطاعات اكبر من المعدل المعروف في منظومات الطاقة الكهربائية، ولن اتحدث عن الاسباب الانية لكل ماحدث، لانني شكلت لجنة تحقيقية خاصة للوصول الى اجابات عن اسئلة يطرحها المواطنون، بمن يقوم باستهداف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يترأس اجتماعاً طارئا مع المحافظين بحضور خلية “أزمة الكهرباء”) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يترأس اجتماعاً طارئا مع المحافظين بحضور خلية “أزمة الكهرباء”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).