2021/07/03 | 19:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص استشهاد 7 واصابة 11 شخصا نتيجة الهجمات التي تعرضت لها شبكة الكهرباء المركز الخبري الوطني.

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