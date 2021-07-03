الحكومة تحصي ما سببته الهجمات على شبكة الكهرباء الوطنية.. شهداء وإصابات وخسائر

2021/07/03 | 19:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

خلية الإعلام الحكومي: الهجمات التي تعرّضت لها وزارة الكهرباء أسفرت عن استشهادِ سبعة وإصابةِ أحد عشر جريحاً و(61) خطاً رئيسياً وملاكاتها أعادت العمل للمنظومة بواقع (16) الف ميغا واط

خلية الإعلام الحكومي: وزارة الكهرباء تعرضت إلى هجمات إعلامية عبر نشر بيانات منسوبة إلى الوزارة، الهدف منها إرباك الرأي العام وشجع البعض من ضعاف النفوس بالتجاوز على عدد من المحطات في عموم المحافظات

خلية الإعلام الحكومي: الهجمات الإعلامية أسهمت في مضاعفة أزمة تجهيز الطاقة الكهربائية بعد الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصور ومقاطع فيديوية تعود لسنوات سابقة، الغرض منها رفع مستوى الانتقادات والهجمات ضد الوزارة.

خلية الإعلام الحكومي: الملاكات الهندسية والفنية لوزارة الكهرباء استنفرت أقصى جهودها لإصلاح الشبكات التي طالها التخريب في عموم المدن، واستطاعت خلال العمل المستمر الوصول إلى إنتاج (16000) ميغا واط من الطاقة

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