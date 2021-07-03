تأهل نادٍ عراقي للمرة الأولى في تأريخه للدوري الممتاز

2021/07/03 | 19:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تأهل نادي نوروز الرياضي لكرة القدم، السبت، إلى الدوري العراقي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه.

حيث جاء تأهل نادي نوروز لكرة القدم وذلك بعد فوزه على نادي الجنسية بهدف واحد ضمن منافسات الجولة 13 والأخيرة لدوري الدرجة الاولى المؤهلة لدوري الكرة الممتاز.

و بهذا الفوز يكون الفريق الثاني المتأهل إلى جانب فريق نادي الصناعة، ليلتقيا في مباراة تحصيل حاصل لتحديد المركزين الأول والثاني فقط والتي سيتم تحديد موعد إقامتها لاحقاً.

وجمع فريق نوروز 30 نقطة متصدرا فرق المجموعة الاولى.

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