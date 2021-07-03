متظاهرون يهددون بخطوات تصعيدية في حال اخفاق حكومة ديالى بتلبية مطالبهم المشروعة

2021/07/03 | 19:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أعيد فتح / 3 / طرق حيوية بعد اغلاقها من قبل المتظاهرين في محافظة ديالى .وقال مصدر حكومي في ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان الطرق البرية التي اغلقها المتظاهرون للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي المتردي في ديالى خاصة قطاع الكهرباء في مناطق الوجيهية على طريق بعقوبة - المقدادية وتقاطع برشته بين بعقوبة وخانقين وطريق المنذرية الدولي جرى فتحها امام حركة العجلات والشاحنات التجارية .واضاف ان المتظاهرين امهلوا حكومة ديالى المحلية 72 ساعة لتلبية مطالبهم المشروعة في توفير الخدمات وفي حال اخفاق الحكومة في ايجاد حلول سريعة سيكون هناك خطوات تصعيدية منها اغلاق المؤسسات الحكومية وقطع الطرق خاصة طريق المنذرية الدولي امام القوافل التجارية /انتهى

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