محتجون يقطعون طريق كربلاء بابل بسبب تردي الكهرباء

2021/07/03 | 19:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/نينا/ قام محتجون من اهالي ناحية الخيرات في محافظة كربلاء المقدسة بقطع الطريق العام الرابط بين محافظتي كربلاء وبابل بسبب تردي الكهرباء./انتهى

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