2021/07/03 | 19:34 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسائر الهجمات على ابراج الطاقة.. استشهاد واصابة 18 شخصا وتخريب 61 خطا رئيسا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/03 | 19:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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