"4 رحلات أسبوعية من العراق".. بيلاروسيا "تسهل" دخول المهاجرين إلى أوروبا

2021/07/03 | 19:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستخدم السلطات في بيلاروسيا ورقة طالبي اللجوء، ومعظمهم عراقيون، كسلاح من أجل الضغط على أوروبا وإغراقها بالمهاجرين، كما حصل في عام 2015 عندما استخدمت تركيا السلاح ذاته وفسحت المجال لآلاف المهاجرين بعبور أراضيها، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

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