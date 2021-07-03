الكاظمي يعقد اجتماعا طارئا مع المحافظين بحضور خلية ازمة معالجة الكهرباء

2021/07/03 | 19:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، اجتماعا طارئا مع المحافظين وذلك بحضور خلية ازمة معالجة الكهرباء، مبينا ان كل خطوة لحل مشكلة الكهرباء بالعراق تتطلب سنوات.وقال الكاظمي،في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “قبل يومين حدثت توقفات وانقطاعات اكبر من المعدل المعروف في منظومات الطاقة الكهربائية، ولن اتحدث …

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