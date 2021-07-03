اجتماع الكاظمي بالمحافظين .. 7 قرارات لمعالجة أوضاع الطاقة الكهربائية في العراق

2021/07/03 | 19:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم السبت، اجتماعاً طارئاً ضم

المحافظين، وحضره الوزراء والمسؤولون

أعضاء خلية الأزمة المختصة بمعالجة

أوضاع الطاقة الكهربائية.

وقدم الكاظمي في مستهل الاجتماع شرح

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