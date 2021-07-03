عدة قرارات خلال اجتماع الكاظمي بالمحافظين: قوة خاصة لتأمين أبراج نقل الطاقة

2021/07/03 | 19:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اتخذ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، عدة قرارات تخص ازمة الكهرباء.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، ان “الكاظمي ترأس اجتماعاً طارئاً للمحافظين وحضره الوزراء والمسؤولون أعضاء خلية الأزمة المختصة بمعالجة أوضاع الطاقة الكهربائية”.وقدم الكاظمي وفقا للبيان في مستهل الاجتماع، “شرحاً لأبعاد الأزمة وجذورها المرتبطة بسنوات من الإهمال والسياسات […]

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