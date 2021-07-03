الكاظمي يرأس اجتماعاً طارئاً للمحافظين ويتخذ عدة قرارات

2021/07/03 | 19:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اتخذ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، عدة قرارات تخص ازمة الكهرباء.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “الكاظمي ترأس اجتماعاً طارئاً للمحافظين […]

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