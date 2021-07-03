2021/07/03 | 20:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشف وزير النقل ناصر الشبلي ،اليوم السبت، عن حجم الديون التي بذمة وكلاء شركة الخطوط الجوية العراقية .وقال الشبلي في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “المبالغ التي بذمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ديون مترتبة بذمة وكلاء شركة الخطوط الجوية..



وزير النقل يكشف حجمها المركز الخبري الوطني.

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