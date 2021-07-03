الإعلام الحكومي تكشف خسائر الهجمات التي استهدفت شبكات الكهرباء

2021/07/03 | 20:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الحكومي، اليوم السبت، عن حجم الخسائر التي تسببت بها الهجمات التي طالت شبكات الكهرباء، مبينة أنها أسفرت عن استشهادِ سبعة وإصابةِ أحد عشر اخرين وتخريب و (61) خطاً رئيسياً.

وقالت الخلية في بيان صحفي، إنه “تم اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة بجهد حكومي مضاعف، بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه لاجتماع خلية الأزمة مساء اليوم، حيث وجه الجهات الحكومية كافة، بتوفير كل التسهيلات للمعالجات العاجلة للإشكالات التي تعاني منها شبكة الكهرباء الوطنية، والعمل على توفير الحماية اللازمة لأبراج الطاقة الكهربائية من الاستهدافات المتكررة”.

وبينت، أنه “تعرضت الخطوط الرئيسة لنقل الطاقة الكهربائية لهجمات إرهابية ممنهجة خلال الأيام العشرة الماضية، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، أسفرت هذه الهجمات التي نفذت عبر إطلاق الصواريخ وزرع العبوات الناسفة واستخدام الأسلحة القناصة لاستهداف أسلاك الطاقة، عن استشهاد سبعة وإصابة أحد عشر اخرين من الملاكات الهندسية والفنية، وتدمير (61) خطاً رئيساً، آخرها استهدف الخطوط الناقلة بين أربيل ومخمور قبل قليل، ما أسهم في انعدام تجهيز الطاقة الكهربائية لعموم البلاد، فضلاً عن حدوث حالات تجاوزات على الشبكة الوطنية والمحطات في المناطق الجنوبية”.

وأشارت إلى “تمكن الملاكات الهندسية والفنية في وزارة الكهرباء، من الوصول إلى إنتاج (16000) ميغا واط من الطاقة لغاية إعداد البيان”.

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