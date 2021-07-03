باحث بايولوجي: لا داعي للقلق بشأن خزن لقاحات كورونا

2021/07/03 | 20:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد باحث بالشأن البايولوجي، اليوم السبت، عدم القلق بشأن خزن وحفظ لقاحات كورونا في العراق.

وقال الدكتور حيدر معتز محي الباحث والخبير بالشأن البايولوجي والفايروسات البيئية في تصريح خاص لـ PUKmedia: ان انقطاع التيار الكهربائي خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة وخصوصا في المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد لن يؤثر على مسألة حفظ وخزن لقاحات كورونا.

واضاف: ان الاجراءات اللوجستية تم تهيئتها مسبقا من قبل وزارة الصحة في الحكومة الاتحادية، مؤكدا انه لا داعي للقلق حول حفظ وخزن اللقاحات خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي.

واشار محي، الى ان الوزارة استبقت هذا الامر كون اللقاحات بحاجة الى درجات حرارة دون الصفر مئوية لخزنها وان الامور اللوجستية الاخرى معدة قبل وصول اللقاحات الى العراق.

PUKmedia خاص

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