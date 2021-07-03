منخفض جوي في 4 محافظات عراقية يؤثر في درجات الحرارة لهذه الأيام

2021/07/03 | 20:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم السبت، عن وجود منخفض جوي في 4 محافظات سيؤثر في درجات الحرارة لهذه الأيام.

وقال عطية في تصريح لـ(بغداد اليوم) إنه "خلال الـ 12 ساعة القادمة سيبدأ منخفضاً جوياً في الطبقات العليا بعبور حوض شمال البحر المتوسط وتركيا، وسينتج عنه زخات مطر معتدلة على مناطق وسط وغرب تركيا".

وأضاف أنه "من المتوقع كذلك حدوث زخات مطر يوم الاحد على سواحل سوريا الشمالية".

وبين أنه "من المتوقع ان تتسرب من العراق رياح شمالية غربية تعمل على انخفاض درجات الحرارة في كافة المدن، وسيكون الانخفاض واضحا يوم الاثنين حيث ستسجل العاصمة بغداد 43 م°، والبصرة جنوبا 46م°، فيما ستسجل الموصل شمالا 42م°، وستسجل الرطبة غربا 49م°".

وأوضح انه "ستعود بعدها درجات الحرارة للارتفاع التدريجي".

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