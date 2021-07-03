2021/07/03 | 20:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعا طارئا مع المحافظين.وقرر الاجتماع عدة قرارات منها زيادة حصة المولدات الأهلية من الكاز طيلة فترة الصيف./انتهى3

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