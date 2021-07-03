2021/07/03 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

شباب الشرطة يتعادل أمام نظيره شباب نفط ميسان بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت اليوم السبت في ملعب الكاظمية لحساب الجولة الأولى من المرحلة الثانية لدوري الشباب لفرق الممتاز للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١، وتلعب هذه المرحلة بخوض كل فريق ثلاث مباريات يتأهل منها صاحبا المركزين الأول والثاني الى الدور نصف النهائي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شباب الشرطة يتعادل أمام نظيره شباب نفط ميسان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شباب الشرطة يتعادل أمام نظيره شباب نفط ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).