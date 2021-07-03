تعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم شمال المحيط الهندي

2021/07/03 | 20:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ افادت مصادر إسرائيلية، اليوم السبت، بتعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم شمال المحيط الهندي.ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن مسؤولين دفاعيين تأكيدهم “إصابة سفينة شحن إسرائيلية، وسط ضبابية حول الأسباب”.من جهتها، ذكرت قناة 12 الإخبارية العبرية أن “المسؤولين العسكريين الإسرائيليين يحاولون التأكد مما إذا كانت القوات الإيرانية هاجمت السفينة.” وقالت القناة نقلا عن مصادر […]

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