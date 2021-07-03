غرق 43 مهاجرا بعد انقلاب زورق قبالة سواحل تونس

2021/07/03 | 20:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرق ما لا يقل عن 43 مهاجرا قبالة السواحل التونسية، السبت، وتم إنقاذ 84 آخرين بعد انقلاب زورقهم خلال الليل، حسبما أعلن الهلال الأحمر التونسي.

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