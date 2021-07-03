في التاكسي بين السليمانية ودهوك - كفاح جمعة كنجي

2021/07/03 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كفاح_جمعة_كنجي صيف 2017 عدت من السليمانية الى دهوك في سيارة تاكسي، كنت في صف الشوفير/ السائق ومعنا طفلين وشاب من حلبجة في مطلع العشرينات من العمر.



الطفلان حين استقلا السيارة انحنت أمهم امام شباك السيارة والقت نظرة على من في السيارة وتوجهت إلي:ـ (كاكا ئه م هه دردو منال آمانه ت له كه ل تو تا دهوك.) كاكا الطفلين امانتك الى ان تصلوا لدهوك.



ابتسمت لها وقلت به سه رجاوه م./ على عيني.الطفلان بنت وشقيقها د ......





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