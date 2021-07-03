2021/07/03 | 20:49 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدر نادي القوة الجوية، السبت، بياناً توضيحياً بعد تصريحات لكابتن الفريق حمادي أحمد.وقالت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية في بيان، إن “التصريح الذي أدلى به الكابتن حمادي احمد بعد نهاية مباراة فريق الجوية امام الشرطة في الدوري الممتاز تمثل وجهة نظره لإتاحة الفرصة للاعبين الشباب الذين لم يشتركوا في مباريات الدوري الممتاز”.وأكدت أن “تصريح حمادي احمد بخصوص إشراك اللاعبين الشباب في المباريات المتبقية للفريق فسر بشكل خاطئ من قبل البعض المتصيدين بالماء العكر”، مبينة أن “تصريحه من وجهة نظره هو لإعطاء الفرصة للاعبين الشباب من قبل الجهاز التدريبي الذين لم تسنح لهم فرصة المشاركة في الجولات الماضية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح من القوة الجوية بعد تصريحات حمادي عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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