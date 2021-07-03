الموجة الثالثة تكشّر عن أنيابها.. ماذا عن توصيات حظر التجوال؟

2021/07/03 | 20:50 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

تسجل البلاد ارتفاعًا مطردًا منذ أسابيع لمؤشرات الوباء حيث كسرت حصيلة الإصابات اليومية حاجز 7500، في ظل تحذيرات من انهيار المنظومة الصحية بعد اكتظاظ ردهات العزل، وغياب الإجراءات للسيطرة على الجائحة.

ومع تفش الموجة الثالثة عاد الحديث حول احتمالية فرض حظر التجوال في البلاد، لكن وزارة الصحة تؤكد عدم التحرك بهذا الاتجاه حتى الآن.

وارتفعت حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد، السبت 3 تموز/يوليو، إلى 17 ألف و281 شخصًا، فيما يخضع المئات للعلاج في ردهات العناية المركزة.

وتقول عضو الفريق الطبي الإعلامي الساند لوزارة الصحة ربى فلاح، إنّ "الوزارة لم ترفع لغاية الآن توصياتها إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بخصوص ارتفاع الإصابات ضمن الموقف الوبائي"، موضحة أنّ "التوصيات بشأن إجراءات عيد الأضحى لم تصدر حتى الآن".

وأضافت فلاح في حديث لـ "الترا عراق"، أنّ "اتخاذ أي إجراءات بهذا الصدد يخص اللجنة العليا وهي مسؤولة عن إصدار الأوامر بهذا الصدد"، مبينة أنّ "موقف حملات التطعيم لم يشهد جديدًا على مستوى إقبال المواطنين".

ونفت المتحدثة في الوقت ذاته، "ما يتم إشاعته حول عدم فاعلية اللقاحات على السلالات المتحورة"، مؤكدة أنّ "اللقاحات الثلاثة المتوفرة في العراق لها فاعلية كبيرة بمنع خطر الوفاة وتقليل قوة الأعراض الناجمة عن الإصابة بالفيروس".

وأشارت، إلى أنّ "متلقي اللقاح يمكن أنّ يصابوا بالفيروس من أشخاص لم يخضعوا للتطعيم في حال عدم ارتداء الكمامة، لكنهم أقلّ عرضة من المعرضين عن اللقاح، ولن يعانوا من أعراض قوية أو مضاعافات خطيرة".

وأكّدت فلاح، أنّ "الجرعة الأولى لوحدها لا تمنح مناعة كافية، وهذا ما يجب الالتفات إليه، وعدم الاستهانة بموعد التطعيم".

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