التجارة: مواد السلة الغذائية ستكون من أفضل المناشئ

2021/07/03 | 20:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلامي حددت وزارة التجارة، اليوم السبت، موعد توزيع السلة الغذائية على المواطنين، فيما كشفت عن مناشئ مفرداتها.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "السلة الغذائية هي جزء من نظام البطاقة التموينية وفيها مكتسبات كبيرة". وأضاف، أنه "تمت اضافة 3 مواد جديدة ضمن السلة الغذائية هي (البقوليات بشقيها الحمص والفاصولياء فضلاً عن مادة معجون الطماطم)". وأشار إلى أن "مخازن وزارة التجارة تستقبل منذ ايام كميات كبيرة من مفردات البطاقة التموينية ضمن السلة الغذائية للمفردات الأساسية الـسبع"، لافتا الى أن "ما يميز السلة الغذائية عن البطاقة التموينية، هو مشاركة القطاع الخاص في توفيرها". ولفت إلى أن "الميزة الاخرى للسلة هو أن المواد الغذائية ستكون جيدة ومن أفضل المناشئ والنوعيات"، موضحا أنه "تم توريد مادة الفاصولياء من الارجنتين ومعجون الطماطم من شركة التونسا التركية وهي من الماركات الموجود في العراق وتستخدم بشكل واسع، اما فيما يخص السكر والزيت ايضا فسيكونان من البرازيل ومناشئ اجنبية أخرى وأيضا من معامل الإنتاج المحلية لغرض توفير العملة الصعبة وتشغيل تلك المعامل". وبين أن "الوزارة ترى أن مشروع السلة الغذائية نقلة نوعية كبيرة في عمل نظام البطاقة التموينية"، لافتا الى أن "السبب في ذلك هو اشراك القطاع الخاص العراقي الذي له القدرة على التعاقد بشكل سريع جدا ومهمة الوزارة ستكون التوزيع والمراقبة والمتابعة". ودعا حنون جميع المواطنين والمشمولين بنظام البطاقة التموينية إلى عدم تصديق الشائعات بأن المفردات غير صالحة"، مؤكدا أن "المفردات ستكون متميزة". وأضاف، أن "الوزارة ستعمل على توزيع السلة الغذائية خلال الأيام القليلة المقبلة بعد التوجيه بعمليات القطع من المراكز التموينية".

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