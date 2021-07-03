الكهرباء تعيد خط حديثة- قائم للعمل بعد تعرضه لهجوم إرهابي

2021/07/03 | 20:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، السبت، إعادة خط حديثة- قائم 400 ك.ف للعمل بعد تعرضه لهجوم إرهابي.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مسلسل تفجير ابراج نقل الطاقة الكهربائية لم يقتصر على المناطق الشمالية فقط بل اخذ توسعه ليشمل المحافظات الغربية من العراق، هدفه تعطيل عجلة مشاريع وزارة الكهرباء وفصل محافظات العراق عن بعض وحرمان المواطنين من التيار الكهربائي رغم ارتفاع درجة الحرارة في هذا الوقت".

وأشار الى أن "خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق حديثة- قائم 400 ك.ف احد خطوط الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الوسطى تعرض صباح اليوم، الى تفجير عبوات ناسفة أدت الى تضرر البرجين (85 و86) في منطقة الفحيمي بقضاء حديثة التابع لمحافظة الانبار".

وأضافت، أنه "على الفور توجهت ملاكات نقل الوسطى الى مكان الحادث للمباشرة باعمال صيانة الابراج المتضررة التي تنفذها ملاكات قسم شبكات فرع الانبار، بالتعاون مع القوات الامنية والجهد الهندسي والعمل على اعادة تشييد الابراج المتضررة وتسليك الخط واعادته للخدمة بأسرع وقت للاستمرار بتجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية".

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