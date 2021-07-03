تعرف على المؤشرات الأسبوعية لسوق العراق للأوراق المالية

2021/07/03 | 20:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نظم سوق العراق للأوراق المالية خلال الأسبوع الثالث من شهر حزيران 2021 خمس جلسات تداول من يوم الاحد المصادف 20/06/2021 الى يوم الخميس المصادف 24/06/2021.

ومدد سوق العراق للأوراق المالية خلال هذا الأسبوع ساعات التداول لتصبح من الساعة 10:00 صباحا – 02:00 بعد الظهر.

تحقق خلال هذا الأسبوع المؤشرات الاتية:بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (6) مليار سهم.بلغت قيمت الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (7) مليار دينار.اغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (572.55) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (571.41) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (0.20%) عن اغلاقه في اول الجلسة.نفذت خلال الأسبوع أكثر من (3200) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.

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