مقتل تسعة مدنيين في قصف مدفعي لقوات الاسد على شمال غرب سوريا 

2021/07/03 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدلب (سوريا)-(أ ف ب) – قتل تسعة مدنيين بينهم سبعة أطفال في حصيلة جديدة جراء قصف مدفعي لقوات النظام في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت.وارتفعت حصيلة القتلى اثر وفاة طفلة متأثرة بجروحها في بلدة بلشون في ريف إدلب الجنوبي.وتتعرض مناطق عدة في إدلب منذ شهر تقريباً […]

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