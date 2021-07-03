 ولي عهد ابو ظبي يحضر افتتاح الرئيس المصري قاعدة بحرية استراتيجية على الساحل الشمالي الغربي للبلاد

2021/07/03 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرسى مطروح (مصر)-(أ ف ب) – افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت قاعدة بحرية استراتيجية على الساحل الشمالي الغربي للبلاد.ونقل التلفزيون الرسمي مراسم الافتتاح في حضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.وقام السيسي برفع العلم المصري على قاعدة “3 يوليو” التي تقع بمنطقة جرجوب في محافظة مرسى مطروح […]

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