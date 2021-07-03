الكاظمي يتساءل عن هوية الجهات التي منعت الربط الكهربائي مع دول الجوار

2021/07/03 | 20:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وتساءل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن أسباب وهوية الجهات التي منعت قرار الربط الكهربائي بين العراق ودول الجوار طيلة السنوات الماضية.

مؤكدا خلال اجتماعه بالمحافظين ان العراق مرتبط كهربائيا بشبكة مع إيران فقط من دون اشتراكه مع باقي دول الجوار والاشقاء مجددا تساءله عن هوية الجهة التي قررت عزل العراق عن جيرانه ومنع الربط الكهربائي.

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