رئيس مجلس الوزراء: العراق لم يبدأ فعليا بأي خطوة لحل أزمة الكهرباء

2021/07/03 | 20:56 - المصدر: قناة التغيير

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وأشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى أن العراق لم يبدأ فعليا بأي خطوة طوال السنوات السابقة لحل مشكلة الكهرباء.

وانتقد الكاظمي تأخر الحكومات السابقة في استثمار الطاقة الشمسية في معالجة ازمة الكهرباء المستمرة منذ ثمانية عشر عاما، لافتا إلى أن الحكومة الحالية عمرها عام وبضعة أشهر وفعلت كل ما يتوجب القيام به قبل عشرين عاما ولن تتوقف عند هذا الحد.

مضيفا أن حكومته اتخذت قرارات تأسيسية في ملف الطاقة بحاجة أن تنفذ على أرض الواقع متعهدا بأنه سيتحمل شخصيا مسؤوليتها.

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