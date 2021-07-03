النفط تمنح أصحاب المولدات 40 لتراً من الوقود

2021/07/03 | 21:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اتخذت وزارة النفط، السبت، عدة قرارات لاسناد الجهات المعنية في ديمومة استمرار التيار الكهربائي.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (3 تموز 2021)، إنه "استنادا لتوجيه وزير النفط تمت المباشرة بتوفير وقود زيت الغاز (الكاز) لمحطات الاسالة المركزية لاستخدامها عند انطفاء شبكة الكهرباء الوطنية".

وأضاف الوزارة قامت "بتوفير الدعم اللازم لمادة الوقود لأصحاب المولدات الأهلية وللأشهر الثلاثة (تموز - آب - أيلول)".

وأشار البيان إلى أنه تقرر ايضاً "زيادة حصّة المولدات الأهلية لتكون 40 لتراً من الوقود لكل (1 KVA) خلال فترة الصيف".

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