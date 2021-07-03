الدنمارك تتغلب على التشيك وتتأهل إلى نصف نهائي أمم أوروبا

2021/07/03 | 21:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تأهل المنتخب الدنماركي إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا بفوزه على نظيره التشيكي 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الدور ربع النهائي على ملعب “باكو الأولمبي” بالعاصمة الأذربيجانية.وتقدم المنتخب الدنماركي بهدف مبكر منذ الدقيقة الخامسة عن طريق توماس ديلاني.وعزز زميله كاسبير دولبيرغ تقدم الدنمارك بتسجيله الهدف الثاني قبل ثلاث دقائق […]

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