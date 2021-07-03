2021/07/03 | 21:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة أفادت مصادر موثوقة بحسب موقع “الميادين” الاخباري، اليوم السبت، بأن نيراناً اشتعلت في سفينة شحن إسرائيلية شمالي المحيط الهندي.وأكد الموقع أن “السفينة التجارية الإسرائيلية تعرّضت لإصابة بسلاح غير معروف”.وكشفت المصادر أن “السفينة الإسرائيلية كانت راسية في ميناء جدة، قبل انتقالها في اتجاه سواحل الإمارات”، مؤكدة أن” لا أحد أعلن مسؤوليته …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استهداف سفينة تجارية إسرائيلية شمالي المحيط الهندي first appeared on النور نيوز.

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