القوة الجوية يتعادل مع الصناعات الكهربائية في دوري الشباب

2021/07/03 | 21:07 - المصدر: بغداد اليوم

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‏القوة الجوية يتعادل مع الصناعات الكهربائية في دوري الشبابالمكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية

تعادل فريق القوة الجوية مع مضيفه الصناعات الكهربائية من دون اهداف في اللقاء الذي اقيم على ملعب التحدي لحساب الجولة الاولى من الأدوار النهائية لدوري الشباب المجموعة الأولى.



الشوط الاول كان متوسط المستوى حيث اثرت درجات الحرارة المرتفعة على لاعبي الفريقين لينتهي النصف الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف ، في الشوط الثاني تحسن اداء لاعبي القوة الجوية الا انهم لم يتمكنوا من ترجمة الفرص التي اتيحت لهم لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي من دون اهداف.



يذكر ان فريق القوة الجوية للشباب سيواجه شباب الزوراء لحساب الجولة الثانية من الأدوار النهائية لمسابقة دوري الشباب يوم الاربعاء المقبل على ملعب نادي القوة الجوية الرياضي.‏

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