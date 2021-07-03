عمومية الملاكمة تصادق على النظام الداخلي للاتحاد

2021/07/03 | 21:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-النجف

صادقت الجمعية العمومية للاتحاد العراقي للملاكمة، السبت، على النظام الداخلي للاتحاد وفق قانون الاتحادات الرياضية.

وقالت الجمعية في بيان لها حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه انها "عقدت مؤتمرا استثنائيا في محافظة النجف الاشرف وذلك على هامش بطولة اندية العراق للناشئين"، مؤكدة انه جرى "التصويت على النظام الداخلي للاتحاد وفق قانون الاتحادات الرياضية رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢١" .

وأضافت الجمعية ان "الاجتماع حضره رئيس واعضاء الاتحاد و اعضاء الهيئة العامة ونوقش خلاله مسودة النظام الداخلي لكامل فقراته قبل التصويت عليه وبالاجماع" .

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